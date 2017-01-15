جنوب أفريقيا تواجه أنجولا وديا استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية

أكد الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم رسميا الاتفاق على إقامة مباراة ودية أمام أنجولا في 19 يونيو الجاري, قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية, والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.







وذكر موقع (فوتبول غانا) اليوم /الاثنين/, أن المدير الفني الإنجليزي ستيوارت باكستر أعرب - في وقت سابق - عن إحباطه من عدم توفير المباريات التحضيرية الكافية للعرس الأفريقي, حيث لم يكن قد تأكد إقامة سوى لقاء واحد أمام غانا في 15 يونيو الجاري, لكنه الآن ضمن لعب مواجهة أخرى أمام أنجولا.





وكان المدير الفني الإنجليزي قد أعلن أمس /الأحد/ قائمة ال`23 لمنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم الملقب ب`(البافانا بافانا) دون مفاجآت تذكر, حيث احتفظ بالقوام الرئيسي من اللاعبين الذين تأهل بهم إلى النهائيات.





ومن المقرر أن تستهل جنوب أفريقيا مشوارها في المجموعة الرابعة للبطولة, والتي تقام مبارياتها في استاد السلام, بمواجهة كوت ديفوار في 24 يونيو قبل اللعب أمام المغرب بعد ذلك بأربعة أيام, ثم ناميبيا في الأول من يوليو المقبل.



