ليكيب: باريس سان جيرمان وافق على رحيل نيمار

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية, في طبعتها الإلكترونية, مساء الأحد, أن نادي باريس سان جيرمان وافق على رحيل نجمه البرازيلي نيمار في الانتقالات الصيفية تلبية لرغبة اللاعب الملحة.







وأضافت الصحيفة أن موافقة باريس سان جيرمان ستكون مرهونة بوصول عرض "ضخم للغاية" في ظل التكلفة العالية التي تكبدها النادي الفرنسي للتعاقد مع النجم البرازيلي.





وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار في صيف 2017, مقابل 222 مليون يورو, قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني, ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.