اتحاد كرة السلة يعلن نظام وشروط دوري المرتبط للموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة, عن نظام بطولة دوري المرتبط للموسم الجديد, على صعيد منافسات الرجال والسيدات, المقرر انطلاقها أكتوبر المقبل.

وأوضح اتحاد كرة السلة, في بيان اليوم, أن دوري المرتبط للرجال والسيدات سيبدأ من الدور التمهيدي بمشاركة 16 فريقا, يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات, وذلك وفق ترتيب بطولة الموسم الماضي, بطريقة الزجزاج بعد تنفيذ شروط الهبوط والصعود.

وضمت المجموعة الأولى لمنافسات الرجال كلا من فرق الزمالك, الطيران, طنطا, مصر للتأمين, فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الجزيرة, سموحة, المصرية للاتصالات, 6 أكتوبر, وشملت المجموعة الثالثة الاتحاد السكندري, طلائع الجيش, الأولمبي, الشمس, بينما ضمت المجموعة الرابعة الأهلي, سبورتنج, أصحاب الجياد, القناة.

وجاءت المجموعة الأولى لمنافسات السيدات كالتالي: الأهلي, الصيد, الزهور, المعادي, فيما شملت المجموعة الثانية سبورتنج, الجزيرة, جزيرة الورد, البنك الأهلي, أما المجموعة الثالثة فضمت سموحة, مصر للتأمين, الأولمبي, الترام, بينما المجموعة الرابعة تشمل هليوبوليس, الشمس, الزمالك, 6 أكتوبر.

وسيقام في هذا الدور بين كل مجموعة في كل من دوري المرتبط للرجال والسيدات دورتين مجمعتين بدون حضور جماهير, لفريقي المرتبط والكبار, وفقا للصالات المحددة والتوقيتات لكل مجموعة, وسيتم ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع, عقب منافسات كل مجموعة وفقا لعدد النقاط التي حصل عليها كل فريق من منافسات المرحلتين 18 سنة, والكبار.

ثم ستقام منافسات دور ال` 16 وحتى الدور النهائي بطريقة خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب لفريقي المرتبط والكبار, وفي حالة تعادل فريقين في نقاط المرتبط والكبار, عقب مباريات الذهاب والإياب في أي دور من هذه الأدوار الاقصائية, سيؤخذ الترتيب بنظام فرق الأهداف لمنافسات فرق الكبار, وفي حالة التساوي أيضا سيؤخذ الترتيب لمباريات المرتبط والكبار.

يشار إلى أن الأهلي هو حامل لقب دوري المرتبط الموسم الماضي, في منافسات الرجال والسيدات.



