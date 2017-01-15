منتخب غينيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس الأمم الافريقية

وصل منتخب غينيا إلى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.







ويخوض منتخب غينيا مباراة ودية أمام مصر غداً الأحد بملعب "برج العرب" ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية.





وأوقعت قرعة بطولة كأس الامم الافريقية، منتخب غينيا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.





ويسجل منتخب غينيا الظهور الـ 12 في بطولة كأس الأمم الافريقية، فيما حقق إنجازاً وحيداً طوال تاريخ مشاركاته في البطولة يتمثل في إحتلال المركز الثاني بنسخة 1976 التي أقيمت في أثيوبيا.





واستطاع منتخب غينيا التأهل لكأس أمم إفريقيا بعدما حصل على صدارة المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن منتخب كوت ديفوار في الوصافة برصيد 11 نقطة.







