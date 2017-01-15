أمونيكي: اكتسبنا خبرات كبيرة بمواجهة المنتخب المصري

عبر إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمنتخب التنزاني عن رضاه التام على الأداء الذي قدمه لاعبو فريقه أمام المنتخب الوطني المصري في المباراة، التي أقيمت بينهما مساء يوم الخميس على ملعب إستاد برج العرب والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدف دون رد، في إطار الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.







وقال إيمانويل - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - "أعتقد أن فريقي اكتسب خبرات جيدة خاصة وأننا نواجه فريق بحجم منتخب مصر الذي يضم مجموعة من النجوم في مختلف صفوفه".





وأضاف أن المنتخب المصري خاض المباراة بأسلوب هجومي ما تسبب في لعب مباراة مفتوحة خاصة في الشوط الثاني.





وتابع قائلًا: بلاشك لدينا بعض الأخطاء سنعكف على علاجها عند العودة إلى القاهرة.. مشيرًا إلى أن هدف تنزانيا من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية اكتساب مزيد من الخبرات خاصة وأنها المشاركة الأولى لتنزانيا بعد 39 سنة من الغياب عن بطولة الأمم الأفريقية.