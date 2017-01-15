المغرب تواجه جامبيا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا

يخوض منتخب المغرب مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم الاربعاء بملعب "مراكش"، ضمن استعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري – 19 يوليو المقبل.







وقرر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب إقامة معسكر الإعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمدينة "سلا"، على أن يخوض مباراتين وديتين أمام جامبيا وزامبيا بمدينة "مراكش" قبل السفر إلى مصر.





أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب في المجموعة الرابعة، مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا.





ويفتتح منتخب المغرب مشواره في البطولة بمواجهة نامبيبيا يوم 23 يونيو الجاري قبل أن يواجه كوت ديفوار والمغرب على الترتيب.



