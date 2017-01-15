سعداوى الأهلي ينضم للجونة رسمياً

نجح مسؤولو نادي الجونة فى الحصول على خدمات عمرو سعداوى، ظهير أيسر النادي الأهلي، بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ولعب سعداوى للجونة الموسم الماضى معاراً من النادى الأهلي قبل أن ينضم بشكل نهائى إلى الجونة رسمياً خلال فترة الميركاتو الصيفى، لينضم الى كتيبة اللاعبين المنضمين للفريق الفترة الأخيرة.

ويعود فريق نادى الجونة إلى مصر اليوم، الخميس، بعد انتهاء فعاليات المعسكر الأوروبى والذى استضافته دولة سلوفينيا على مدار أسبوعين.



