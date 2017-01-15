كندا تفوز على المكسيك 3-0 ببطولة العالم لناشئات الطائرة

نجح المنتخب الكندي لناشئات الكرة الطائرة (تحت 18 سنة) في قلب تأخره أمام نظيره المكسيكي بشوطين نظيفين للفوز بنتيجة 3-2، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة العالم والمقامة بمصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري. أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 15 - 25، 22 - 25، 25 - 18، 25 - 15 و15 - 11.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكندي، غدا الأحد، مع نظيره الإيطالي، فيما يحصل المنتخب المكسيكي على راحة من اللعب.

وتضم المجموعة الثانية إلى جوار المكسيك وكندا كلا من أمريكا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وفي مباراة أخرى، أقيمت بمجمع الصالات باستاد القاهرة، فاز منتخب ناشئات بلغاريا للكرة الطائرة على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 في إطار ثالث أيام منافسات المجموعة الرابعة ببطولة العالم التي تستضيفها مصر بصالة هيئة استاد القاهرة. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (/25 17 )، (25 / 17 )، ( 25 / 12).

وتضم المجموعة الأولى في البطولة: مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتوريكو، ويأتي في المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا الجنوبية - المكسيك - أمريكا، وتضم المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند، وفي المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو الديمقراطية - اليابان - بيرو - تركيا.



