طاقم تحكيم روماني لإدارة نهائي كأس مصر بقيادة بيتريسكو

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة جمال الغندور، طاقم تحكيم رومانيا لإدارة المباراة النهائية على كأس مصر، والمقررة غدا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره بيراميدز.

وذكر نادي الزمالك في بيان أن الطاقم الروماني يتكون من رادو بيتريسكو للساحة ويساعده رادو مارين وأدريان ومارشيل حكما رابعا.

وكان بيراميدز قد طلب تعيين حكام أجانب للمباراة النهائية أمام الزمالك، وسدد الرسوم المالية المطلوبة التي تبلغ 25 ألف دولار. ويبلغ بيتريسكو 36 عاما، وسبق له إدارة نهائي كأس رومانيا، في الموسم الماضي وأيضا السوبر الروماني، كما أدار إحدى مباريات التصفيات التمهيدية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



