نانسي وفرح تحرزان ذهبية وفضية حصان القفز بدورة الألعاب الأفريقية

حصد منتخب الجمباز "آنسات" ميداليتين "ذهبية وفضية" اليوم إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق اللاعبة نانسي طمان في منافسات حصان القفز فيما أحرزت زميلتها فرح سيد المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الجهاز نفسه.

وتضم بعثة منتخب الجمباز كلا من اللاعبين : على أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي, ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم.

ويشرف على المنتخب فنيا جمال مطر المدير الفني للرجال وأشرف الشافعي المدير الفني آنسات ومعهما أماني جمال الدين وأحمد عبد الراضي وزياد الحصري وعمرو طلعت.



