منتخب مصر الأولمبي يخسر وديا من نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين

خسر المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم من نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين, في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما اليوم /الأحد/, وذلك في إطار البرنامج التحضيري للمنتخب استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد "طوكيو 2020".







وبدأ المنتخب الأولمبي, الذي يقوده المدير الفني شوقي غريب, المباراة بتشكيل مكون من عمر صلاح في حراسة المرمى, وفي الدفاع محمود الجزار, أحمد "بيكهام", أسامة جلال, محمد عبد السلام, وفي خط الوسط أكرم توفيق, محمد صادق, ناصر ماهر, عمار حمدي, إمام عاشور, والمهاجم مصطفى محمد.





وسيطر المنتخب المصري على مجريات اللقاء, في الوقت الذي استغل فيه المنافس الفرص التي لاحت له في تسجيل هدفي المباراة.





من جانبه, أكد الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأولمبي, أن المباراة تعتبر تجربة جيدة للمنتخب خاصة فيما يتعلق بضرورة استغلال الفرص لأن المباراة تحتسب نتيجتها بالأهداف وليس بالفرص الضائعة.





ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان في مباراة ودية ثانية بعد غد /الثلاثاء/.



