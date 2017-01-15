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اسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في مباراة الجزائر وكينيا

اسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في مباراة الجزائر وكينيا

تاريخ النشر

حصل اسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر على لقب رجل المباراة في مباراة منتخب بلاده أمام كينيا في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

أكد بن ناصر أنه فخور جدا بحصوله علي هذه الجائزة وان فوز منتخب بلاده اهم لديه من فوزه الشخصي.

وأوضح بن ناصر أنهم كانوا كلاعبين لديهم تركيز شديد قبل المباراة واستعدو لها جيدا.

وأشار إلي أنه سعيد جدا بثقة المدير الفني والذي دعمه بقوة في هذه المباراة، مشددا علي أن الفوز دافع لفريقه في المباريات القادمة.

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