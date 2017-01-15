بوتسوانا تتعادل سلبيا مع مالاوي بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

تعادل منتخب بوتسوانا لكرة القدم مع نظيره المالاوي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، باستاد "فرانسيس تاون" ضمن ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويقام لقاء العودة على ملعب "كاموزو" بمالاوي يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيسعى المنتخبان لحجز مقعد بالمرحلة الثانية التي سيتنافس بها 40 منتخبا موزعين على عشر مجموعات.

يذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات ستتنافس بها المنتخبات المتصدرة للمجموعات العشر بعد إجراء قرعة لتحديد طرفي 5 مواجهات تقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد 5 متأهلين للمونديال.



