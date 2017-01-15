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بوتسوانا تتعادل سلبيا مع مالاوي بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

بوتسوانا تتعادل سلبيا مع مالاوي بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

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تعادل منتخب بوتسوانا لكرة القدم مع نظيره المالاوي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، باستاد "فرانسيس تاون" ضمن ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويقام لقاء العودة على ملعب "كاموزو" بمالاوي يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيسعى المنتخبان لحجز مقعد بالمرحلة الثانية التي سيتنافس بها 40 منتخبا موزعين على عشر مجموعات.

يذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات ستتنافس بها المنتخبات المتصدرة للمجموعات العشر بعد إجراء قرعة لتحديد طرفي 5 مواجهات تقام بنظام الذهاب والإياب لتحديد 5 متأهلين للمونديال.


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