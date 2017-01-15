بنتشيتش تواجه كنين في نهائي بطولة مايوركا المفتوحة للتنس

تعافت بليندا بنتشيتش المصنفة الثالثة في البطولة من تأخرها بمجموعة لتفوز على أنجليك كيربر حاملة لقب ويمبلدون بنتيجة 2-6 و7-6 و6-4 وتبلغ نهائي بطولة مايوركا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وبدا أن كيربر تقدم أداءً رائعًا على الملاعب العشبية في سانتا بونسا إذ تستعد للدفاع عن لقبها في ويمبلدون لكنها لم تستطع احتواء انتفاضة بنتشيتش المذهلة.

وستلعب السويسرية بنتشيتش في النهائي ضد الأمريكية صوفيا كنين التي فعلت ما عجزت عنه جميع اللاعبات عندما حرمت اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا من بلوغ النهائي بالفوز عليها 6-4 و4-6 و6-2.

وقالت بنتشيتش "هذا يعني الكثير بالنسبة لي. كافحت بقوة اليوم. (كيربر) قدمت أداءً رائعًا وتسديدتها كانت منخفضة. أتمنى الاستمتاع واللعب بحرية في الغد".

ووصلت سيفاستوفا المصنفة الثانية في البطولة إلى النهائي في جميع النسخ الثلاث الماضية على الملاعب العشبية والتي انضمت إلى بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في 2016. ونالت سيفاستوفا اللقب مرة واحدة.

لكن كنين البالغ عمرها 20 عامًا والتي وصلت إلى دور الستة عشر في فرنسا المفتوحة الشهر الحالي أنهت آمال منافستها عندما زادت إيقاعها في المجموعة الأخيرة لتلحق الهزيمة الثالثة بسيفاستوفا في 19 مباراة في البطولة.

وتقدمت كنين خطوة عن العام الماضي عندما بلغت الدور قبل النهائي كمتأهلة من التصفيات.