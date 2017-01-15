وزارة الرياضة تستعد لانطلاق مسابقة "إبداع مراكز الشباب" غدا

انتهت وزارة الشباب والرياضة من وضع اللمسات النهائية لإطلاق مسابقة إبداع مراكز الشباب في نسختها الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين بمركز التعليم المدني , بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة , وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين يتقدمهم الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم .

وأكدت نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية في تصريح لها اليوم أن هذه المسابقة تجد اهتماما كبيرا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صاحب تلك الفكرة التي انتشرت في كل أنحاء الجمهورية .

واشارت الى إنه تم فتح باب الاشتراك للمتسابقين من مراكز الشباب حتى سن 35 عاما حتى يتثنى للجميع أصحاب المواهب في كل المجالات المشاركة , وأيضا فتح منافذ جديدة للجميع بكل فئاتهم .



