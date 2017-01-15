نهائي مصري في بطولة الصين المفتوحة للاسكواش رجال وسيدات

جدد المصريون تربعهم على عرش الاسكواش بعد سيطرتهم على المراكز الأولى في بطولة الصين المفتوحة للاسكواش وتأهل مصريين ومصريتين الى المباراتين النهائيتين لبطولتي الرجال والسيدات.

فعلى مستوى الرجال تأهل المصنف الأول المصري علي فرج إلى النهائي بعد التفوق في نصف النهائي على الهندي سوراف جوزال ليقابل المصنف الثاني المصري محمد الشوربجي الذي تفوق على شقيقة مروان الشوربجي 3\1 في نصف النهائي.

وعلى مستوى السيدات، تأهلت المصنفة الاولي عالميا المصرية رنيم الوليلي إلى النهائي بعد التفوق في نصف النهائي على زميلتها هانيا الحمامي 3\0 لتقابل المصنفة الخامسة المصرية نور الطيب التي فازت في نصف النهائي علي زميلتها نوران جوهر 3\0.

وكان ناشئو الاسكواش المصري تربعوا على عرش الاسكواش العالمي مع ختام بطولة العالم للفردي التي اختتمت في اوائل اغسطس الماضي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بعد منافسات استمرت 6 أيام أحكموا، في نهايتها، السيطرة على المراكز الثلاثة الاولى للناشئين والناشئات. وتمكنت اللاعبة هانيا الحمامي من الفوز بلقب بطولة العالم للناشئات وإنتزاع اللقب بعد فوزها علي مواطنتها جني شيحة التي احتلت مركز الوصافة وحلت فريدة محمد في المركز الثالث، بينما توج المصري مصطفي عسل بلقب بطولة العالم للناشئين للعام الثاني علي التوالي بعد تغلبه في المباراة النهائية علي مواطنه مصطفي السرتي الذي حل ثانيا، وفاز عمر التركي بالمركز الثالث.



