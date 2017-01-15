الشباب السعودي يهزم الشرطة العراقي وتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الشباب السعودي, إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس "محمد السادس" للأندية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية) , بعد فوزه على مضيفه فريق الشرطة العراقي بهدف نظيف, في المباراة التي أقيمت مساء اليوم /الاثنين/ على ملعب "الملك عبد الله الثاني" بالأردن, في إياب الدور ربع النهائي للبطولة العربية.



وكان الشباب السعودي حقق انتصارا كبيرا على الشرطة العراقي بستة أهداف نظيفة, في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض; ليتأهل الشباب إلى الدور نصف النهائي للبطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (7-0).

سجل هدف الشباب واللقاء الوحيد, لاعبه الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وينتظر الشباب في الدور نصف النهائي, المتأهل من مباراة اتحاد جدة السعودي مع أولمبيك آسفي المغربي, وكانت مباراة الذهاب بينهما قد انتهت بالتعادل (1-1), وذلك قبل أن يلعبا مجددا في إطار لقاء الإياب بالمغرب يوم 15 فبراير المقبل.