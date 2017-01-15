مدرب نيجيريا: نتطلع للمربع الذهبي بأمم إفريقيا

أكد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تطلعه للظهور بشكل يليق بسمعة الكرة النيجيرية في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، والوصول لنصف نهائي البطولة.







وأضاف المدرب الألماني، أن منتخب نيجيريا يمتلك مزيجاً من الخبرات والعناصر الشابة التي لديها الرغبة والإصرار، لتحقيق أهداف الجهاز الفني وطموحات الجماهير





وألقى روهر الضوء على أحد لاعبي فريقه وهو صامويل شوكويزي وهو من العناصر الشبابية حيث يبلغ من العمر 19 عاماً، ويلعب بأحد الفرق الإسبانية، ولفت إلى أنه سيكون أحد مفاجآت فريقه.



