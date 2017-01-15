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مواجهات قوية فى رابع جولات نهائيات دورى رجال الطائرة

مواجهات قوية فى رابع جولات نهائيات دورى رجال الطائرة

تاريخ النشر

تقام على مدار اليوم الأثنين ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بالدور النهائى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الإتحاد السكندرى و بتروجت مع الأهلى والشمس مع الزمالك و الطيران مع سموحة و طنطا مع هليوبوليس و القناة مع سبورتنج .

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، القناة مع طلائع الجيش وسبورتنج مع طنطا والطيران مع هليوبوليس وسموحة مع الشمس و الزمالك مع بتروجت والأهلى مع الإتحاد السكندرى .

الكرة الطائرة دورى رجال الكرة الطائرة الاهلى الزمالك أخبار الرياضة المصرية


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