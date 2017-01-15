المنتخب الوطني يخوض مرانه استعدادا لمواجهة جزر القمر

خاض المنتخب المصري الأول لكرة القدم تدريبه، عصر اليوم السبت، على الملعب الفرعي للاستاد الذي يستضيف مباراته أمام جزر القمر، الإثنين المقبل، بالجولة الثانية بالمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات اليوم، وفضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري خوض المجموعة التي شاركت في مباراة كينيا لتدريبات استشفائية وعدم استكمال التدريب الجماعي لنهايته.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب تدريباته غدا على ملعب المباراة استعدادا للقاء جزر القمر، يوم الإثنين المقبل.

وقام اليوم محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا والقائم بأعمال سفير مصر في جزر القمر بزيارة المنتخب الوطني الأول وحضور تدريبه في استاد جزر القمر، حيث كان في استقباله جمال محمد علي رئيس البعثة، فيما قرر السفير مد إقامته في جزر القمر لمؤازرة الفريق حتي انتهاء المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل.

كما قام بزيارة الفريق وحضور التدريبات أيضا القائم بعمل سفير ليبيا في جزر القمر.

وتمتلك مصر نقطة وحيدة في المجموعة السابعة بعد التعادل مع كينيا 1/1، فيما يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على توجو بهدف نظيف.



