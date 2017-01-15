ليفربول يدخل السباق لضم جريزمان

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، أن نادي ليفربول قرر الدخول بقوة في السباق لضم الفرنسي أنطوان جريزمان ، الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم.

وكان من المتوقع أن ينتقل جريزمان المتوج بلقب كأس العالم إلى برشلونة هذا الصيف، كما زعم جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد مؤخرًا، حيث أشار إلى أن البارسا اتفق مع نجم الأتليتي منذ شهر مارس الماضي.



لكن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لا يزال غامضا، حيث بدأ برشلونة يفكر في إعادة نجمه السابق نيمار على حساب جريزمان، ومازال مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان يراقبان نجم ريال سوسيداد السابق.



ولم يبرم ليفربول أي صفقات صيفية حتى الآن، بل على العكس ترك المهاجم دانييل ستوريج والظهير الأيسر ألبرتو مورينو بعدما انتهى عقديهما بنهاية الموسم.



