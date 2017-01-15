جمال عبد الحميد: المنتخب الأول سيفوز على جزر القمر

أكد جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قادر على تحقيق الفوز عند مواجهة مضيفه جزر القمر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون.

وقال "عبد الحميد" - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "منتخب مصر يضم في صفوفه عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق في الأوقات العصيبة ويقوده جهاز فني قدير بقيادة حسام البدري المدير الفني، ويتعين على الجماهير وجميع القيادات الرياضية تقديم الدعم اللازم للاعبين والجهاز الفني حتى يتمكنوا من التأهل".

وأشار إلى الأداء الجيد الذي ظهر به الحارس محمد الشناوي خلال مواجهة المنتخب الوطني أمام ضيفه كينيا في مستهل مشوار المنتخب الوطني بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة القارية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.. وقال إن مستوى الفراعنة سيتطور تدريجيًا خلال المواجهات المقبلة.

وأشاد عبد الحميد بالمستوى الجيد الذي يخوض به المنتخب الأوليمبي مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال إن المنتخب الأوليمبي تمكن من التفوق على جميع منافسيه الأفارقة على المستويين الفني والبدني في المنافسات السابقة التي خاضها، وذلك بفضل الروح المعنوية العالية التي يخوض بها المباريات بجانب العناصر المميزة الذي يضمها في صفوفه أمثال مصطفى محمد ورمضان صبحي، مؤكدًا أن المنتخب الأوليمبي قادر على التأهل إلى الأولمبياد وهو متوج بلقب البطولة الأفريقية.