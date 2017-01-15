شباب الأردن يفوز على الساحلي 2-1.. والقوة الجوية يهزم السالمية 3-1

فاز فريق شباب الأردن على ضيفه النجم الساحلي التونسي (2-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم /الخميس/ على استاد الملك عبدالله الثاني بالأردن في ذهاب دور ال32 بكأس محمد السادس للاندية الأبطال - البطولة العربية سابقا .

أحرز ثنائية أصحاب الأرض يوسف النبر فى الدقيقة 34 ومحمد مصطفى فى الدقيقة 53, بينما أحرز هدف الضيوف عمار الجمل في الدقيقة 50. وفى مباراة أخرى بالبطولة, تغلب فريق القوة الجوية العراقى على ضيفه السالمية الكويتي (3-1) في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب كربلاء بالعراق فى ذهاب نفس الدور ال32.

سجل ثلاثية الفريق العراقى محمد زاهر ميداني فى الدقيقة 45 وابراهيم بايش فى الدقيقة 47 وحسين جبار فى الدقيقة 60...وهدف الفريق الكويتي اللاعب مساعد ندا العنزي من ضربة جزاء فى الدقيقة 8.



