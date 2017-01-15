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مصطفى محمد : حققت حلمي بالفوز بأول بطولة مع الزمالك

مصطفى محمد : حققت حلمي بالفوز بأول بطولة مع الزمالك

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أعرب مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة باللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس باستاد الجيش ببرج العرب .

واكد اللاعب في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه إنه حقق حلمه بالتتويج بأول لقب له مع الزمالك بعد العودة من الإعارة .

وتابع “سعيد بالتتويج بالبطولة خاصة وأنها جاءت وسط حضور جماهير الزمالك المخلصة” .

وأضاف “التتويج باللقب هو نتاج لمساندة الجميع للفريق سواء مجلس الإدارة أو الجماهير وهو ما تكلل بالفوز باللقب” .


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