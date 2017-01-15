مصطفى محمد : حققت حلمي بالفوز بأول بطولة مع الزمالك

أعرب مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة باللقاء الذي جمع الفريقين مساء امس باستاد الجيش ببرج العرب .

واكد اللاعب في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه إنه حقق حلمه بالتتويج بأول لقب له مع الزمالك بعد العودة من الإعارة .

وتابع “سعيد بالتتويج بالبطولة خاصة وأنها جاءت وسط حضور جماهير الزمالك المخلصة” .

وأضاف “التتويج باللقب هو نتاج لمساندة الجميع للفريق سواء مجلس الإدارة أو الجماهير وهو ما تكلل بالفوز باللقب” .



