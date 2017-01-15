ليفاندوفسكي يمدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى 2023

مدد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ تعاقده لمدة عامين إضافيين يوم الخميس ليستمر مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى 2023.

وسجل المهاجم البولندي، الذي أحرز كل أهداف ناديه الخمسة بالدوري هذا الموسم، 197 هدفًا في 246 مباراة في كل المسابقات منذ الانتقال من بروسيا دورتموند في 2014.

ويأتي ليفاندوفسكي في المركز الثالث في قائمة هدافي بايرن على مدار تاريخه بعد جيرد مولر (398 هدفًا) وكارل هاينز رومنيجه (217 هدفًا) وأصبح بالفعل أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني برصيد 207 أهداف سجلها مع بايرن ودورتموند.

وقال المهاجم البالغ عمره 31 عامًا في بيان "بايرن أصبح بيتي الرياضي".

وأضاف "أنا مقتنع أن بوسعنا تحقيق الكثير في السنوات المقبلة. بايرن ضمن أكبر ثلاثة أندية في العالم ولدينا تشكيلة رائعة. أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي".

وأحرز ليفاندوفسكي لقب الدوري الألماني خمس مرات مع بايرن إضافة إلى لقبين في كأس ألمانيا كما توج بالدوري مرتين مع دورتموند.

ونال أيضًا لقب هداف الدوري أربع مرات في آخر ست سنوات ومن بينهما حصد اللقب في آخر موسمين.

وقال رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن "روبرت في رأيي أفضل رأس حربة في العالم وهو من أهم العناصر في تشكيلتنا على مدار سنوات".

وأضاف "لهذا السبب نحن سعداء بالإبقاء عليه في بايرن لفترة طويلة. نحن نثق أنه بوجود روبرت سيكون بوسعنا تحقيق أهداف مميزة في السنوات المقبلة".

ويملك بايرن، الذي توج بلقب الدوري في آخر سبع سنوات، أربع نقاط من أول مباراتين في الدوري هذا الموسم.