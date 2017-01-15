تشيلى تواجه أوروجواى ضمن مباريات الجولة الأخيرة بكوبا أمريكا

يبحث تشيلى عن تأكيد صدارته عندما يلتقى مع أوروجواي، فى تمام الساعة الواحدة صباح الثلاثاء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة فى بطولة كوبا أمريكا التى تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو.

يقع منتخب تشيلي وأوروجواي ضمن المجموعة الثالثة التي تشمل أيضًا منتخبي اليابان والإكوادور، يتصدر تشيلي في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب أوروجواي برصيد 4 نقاط، ويأمل كل فريق للتغلب على الآخر لاعتلاء صدارة المجموعة خاصة بعدما ضمن منتخب تشيلي التأهل رسميًا.

كان أوسكار تاباريز، مدرب منتخب أوروجواى، أبدى عدم قلقه بعد السقوط فى فخ التعادل الإيجابى أمام اليابان 2-2 فى اللقاء الماضى، مشيرًا إلى أن الفريق سيبحث عن الفوز أمام تشيلى فى ثالث جولات المجموعة الثالثة لحسم التأهل إلى ربع النهائى.

قال تاباريز، عقب مباراة اليابان "سنخرج باستنتاجات من هذه المباراة، سأنشغل بعملى ولكن لن أشعر بالقلق، سأسعى كى تعود الأمور إلى نصابها، هذه مباريات حاسمة، لن ننتظر لنرى وضعنا فى الجدول".



