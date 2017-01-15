إيطاليا تسحق جامايكا بخماسية نظيفة في مونديال السيدات

أمطر المنتخب الإيطالي شباك نظيره الجامايكي بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات، في فرنسا.







وأحرزت اللاعبة الإيطالية كريستيانا جيريلي ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" للأزوري، في الدقائق (12 من ضربة جزاء، و25، و46)، بينما تكفلت زميلتها أورورا غالي بتسجيل الهدفين الآخرين، في الدقيقتين (71، 81) من عمر المباراة.





وحققت إيطاليا انتصارها الثاني على التوالي وانفردت بصدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، مبتعدة بفارق ثلاث نقاط عن كل من البرازيل وأستراليا صاحبتي المركز الثاني والثالث على الترتيب، بينما تذيلت جامايكا، قائمة المجموعة من دون رصيد.