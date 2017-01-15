منتخب الطائرة للناشئات يضمن التأهل لدور الـ 16 ببطولة العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئات أمام نظيره الصيني بثلاثة أشواط نظيفة، اليوم السبت، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في بطولة العالم التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب الصيني كالتالي: (25-17 و 25-20 و 25-12).

وبرغم هذه الخسارة، ضمن منتخب مصر التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة العالم، حيث فاز أمس على الكاميرون بنتيجة (3/1)، وفاز على بورتوريكو في المباراة الافتتاحية أول أمس بالنتيجة ذاتها، حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلف المنتخبين الصيني والبرازيلي، بينما يأتي منتخبا بورتوريكو والكاميرون في المركزين الرابع والخامس دون أي نقاط.

وسيحصل المنتخب الوطني على راحة غدا من المباريات على أن يواجه منتخب البرازيل بعد غد الاثنين.



