تشيلي يكتسح اليابان برباعية نظيفة في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزا كبيرا على منافسه الياباني ، في مستهل مبارياته ببطولة كوبا امريكا والتي انطلقت يوم 14 يونيو الجاري.







نجح حامل لقب النسخة الماضية في انهاء المباراة برباعية نظيفة احرزها ، كل من بولجارفي الدقيقة 41 وهدفين لفارجاس في الدقيقة 54 و الدقيقة 83 وسانشيز في الدقيقة 82





وبهذا الفوز العريض تشاركت تشيلي صدارة المجموعة الثالثة مع أوروجواي التي كانت فازت بنفس النتيجة على الإكوادور يوم أمس.





وجاء تشكيل المنتخبين في بداية اللقاء كالاتي:





تشكيل اليابان : أوساكو، تومياسو، ناكاياما، ناوميشي ويدا، كوبو، شيباساكي، هارا، سوجيوكا، ماييدا، ناكاجيما، أياسي ويدا.





بينما جاء تشكيل تشيلي: آرياس، إيسلا، ميديل، ماريبان، بوسيجور، بولجار، آرانجيز، فيدال، فوينزاليدا، سانشيز، فارجاس .



