بارتي تواجه جورجيس في نهائي بطولة برمنجهام للتنس

أصبحت آشلي بارتي على بعد خطوة واحدة من صدارة التصنيف العالمي للسيدات بعد فوزها على التشيكية باربورا ستريتسوفا 6-4 و6-4 لتصعد إلى نهائي بطولة برمنجهام للتنس اليوم السبت.

وسددت اللاعبة الأسترالية، البالغ عمرها 23 عامًا والتي نالت لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة، 11 ضربة إرسال ساحقة و24 ضربة ناجحة لتتغلب على المصنفة 51 عالميًا في 84 دقيقة وتحافظ على آمالها في اللقب الثالث هذا الموسم.

وقالت بارتي التي تحاول انتزاع صدارة التصنيف العالمي من اليابانية نعومي أوساكا "شعرت أن إيقاع إرسالي كان جيدًا اليوم. كان من المهم بالنسبة لي أن أجعلها مباراة مملة وأن يعتمد أسلوب اللعب على الإرسال وضربة أولى ناجحة بعد ذلك والسيطرة على اللعب".

وتلعب بارتي، التي ربما تصبح أول أسترالية تتصدر التصنيف العالمي في أكثر من 40 عامًا، ضد زميلتها في منافسات الزوجي يوليا جورجيس في النهائي يوم الأحد.

وتغلبت جورجيس المصنفة 19 عالميًا، الساعية للقبها الثاني هذا الموسم، على بترا مارتيتش بنتيجة 6-4 و6-3 في الدور قبل النهائي.

وتتقاسم بارتي وجورجيس الانتصار في مواجهتين حتى الآن لكن اللاعبة الأسترالية فازت في آخر مباراة في طريقها نحو لقب بطولة تشوهاي في العام الماضي.

وقالت بارتي "يجب علي الاستعداد والقيام بأفضل ما لدي في الغد وتقديم أداء جيد".

وأضافت "لو فزت فهذه مكافئة. الفوز تصحبه العديد من الأشياء لكن كل ذلك لا يشغل تفكيري".