المصري أحمد أكرم يتوج بفضية بطولة "برو سويم سيريس" للسباحة

توج أحمد أكرم لاعب السباحة بالناي الأهلي بالميدالية الفضية في سباق ٤٠٠ متر حرة في بطولة (برو سويم سيريس) "Pro swim series" إحدى أكبر البطولات العالمية للسباحة بأمريكا بزمن قدره ٣:٥٣:٩٤ دقيقة.







وجاء تتويج أحمد أكرم، بفضية البطولة، بعد أيام قليلة من فوزه بالمركز الأول في بطولة كاليفورنيا في سباق ٨٠٠ متر حرة بزمن ٨:٠٠.٨٦ دقيقة، متوفقا على جميع منافسيه.





ويعد أكرم واحدا من أبرز السباحين المصريين بعدما نجح في اعتلاء منصة التتويج على المستوى المحلي مع ناديه الأهلي في الكثير من البطولات، وله بصمة واضحه على المستوى الدولي من خلال ألقابه وأرقامه التي حققها.



