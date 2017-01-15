"بنزيما" يحصد جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد باختيار الجماهير

توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في صفوف "الميرنجي"، خلال شهر أغسطس الماضي، باختيار الجماهير.

وحصد بنزيما الجائزة، والتي توج بها 5 مرات الموسم الماضي، بعدما بدأ الموسم الحالي بتسجيل هدفين وصنع هدفا خلال أول 3 مباريات في الليجا ضد سيلتا فيجو وبلد الوليد وفياريال.

وقال بنزيما - في تصريح نقله الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد - "أنا سعيد للغاية، وهي جائزة تمنحني الكثير من الثقة لتقديم مباريات جيدة والاستمتاع بممارسة كرة القدم".

وأضاف: "في سبتمبر الجاري لدينا العديد من التحديات، وهذه هي كرة القدم، لكننا نحبها لأننا ننتظر المباريات المهمة، سيكون شهرا صعبا للغاية بالنسبة لنا"، متابعا: "يجب علينا أن نعمل بشكل جيد من أجل تحقيق الانتصارات".



