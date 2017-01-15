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"بنزيما" يحصد جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد باختيار الجماهير

"بنزيما" يحصد جائزة أفضل لاعب في ريال مدريد باختيار الجماهير

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توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في صفوف "الميرنجي"، خلال شهر أغسطس الماضي، باختيار الجماهير.

وحصد بنزيما الجائزة، والتي توج بها 5 مرات الموسم الماضي، بعدما بدأ الموسم الحالي بتسجيل هدفين وصنع هدفا خلال أول 3 مباريات في الليجا ضد سيلتا فيجو وبلد الوليد وفياريال.

وقال بنزيما - في تصريح نقله الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد - "أنا سعيد للغاية، وهي جائزة تمنحني الكثير من الثقة لتقديم مباريات جيدة والاستمتاع بممارسة كرة القدم".

وأضاف: "في سبتمبر الجاري لدينا العديد من التحديات، وهذه هي كرة القدم، لكننا نحبها لأننا ننتظر المباريات المهمة، سيكون شهرا صعبا للغاية بالنسبة لنا"، متابعا: "يجب علينا أن نعمل بشكل جيد من أجل تحقيق الانتصارات".


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