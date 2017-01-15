وزير الرياضة يقوم بزيارة مفاجئة لهيئة إستاد القاهرة

قام الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بزيارة مفاجئة اليوم لاستاد القاهرة للتحقق من اتمام اعمال التطوير والتنظيم بالاستاد وذلك فى اطار المتابعات المستمرة التى يقوم بها وزير الشباب والرياضة من اجل تحسين الخدمات المقدمة فى الاستادات الى تقام عليها مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2019 والحفاظ عليها والعمل على ازالة اى معوقات من شأنها تأخير العمل .



وطالب صبحى القائمين على استاد القاهرة بتكثيف الجهود من اجل المحافظة على كل ما تم بذله حتى يخرج الاستاد بهذا المستوى الرائع من التنظيم والكفاءة والمظهر الحضارى.



وشدد صبحى على ضرورة المتابعة المستمرة لمرافق الاستاد والتجهيزات التى تم اعدادها ورفع كفاءتها ليتم استقبال باقى المباريات بالشكل المشرف وبحضور الجماهير المصرية المتحضرة حتى تخرج البطولة بشكل يليق بمكانة مصر .



يذكر أن إستاد القاهرة قد تم تطويره بشكل كامل، حيث شهد مباراة الافتتاح امس بين مصر وزيمبابوي بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجيان أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.





