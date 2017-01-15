مارادونا يستقيل من دريب خيمناسيا الأرجنتيني

تقدم الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، اليوم الثلاثاء، باستقالته من تدريب فريق كرة القدم بنادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني، بعد نحو شهرين من تولي منصبه، وذلك بعد عدم ترشح رئيس النادي جابرييل بيليجرينو، للانتخابات الجديدة التي ستقام السبت المقبل.



وقال بيليجرينو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، "مارادونا قال إنه إذا لم يكن هناك وحدة، فسوف يستقيل.. لقد حاول هو ومساعدوه أن يكون النادي متحدا، الوحدة فشلت وهناك قوائم لقد عرض هذا الأمر بالأمس، وأعطى مهلة ليرى إذا كان هناك اتحاد أم لا هو يرغب في الاستمرار في عمله ويحب النادي".

وأوضح بيليجرينو أنه حاول إقناع جميع القوائم بضرورة الاتحاد، وأن يستمر مارادونا على مقعد المدير الفني، ولكن رفض المعارضون هذا الاقتراح. وتحت قيادة مارادونا، خسر خيمناسيا في 5 مباريات وفاز 3 مرات ولا يزال في منطقة الهبوط.