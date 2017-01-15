واتفورد يقيل المدرب خابي جراسيا بسبب سوء النتائج بالدوري الإنجليزي

قال واتفورد الإنجليزي اليوم السبت، إنه "أقال المدرب خابي جراسيا".

ويتذيل واتفورد الترتيب بنقطة واحدة من أول أربع مباريات.

وتولى جراسيا المسؤولية في يناير (كانون الثاني) 2018.

وقال سكوت دكسبرى الرئيس والرئيس التنفيذي للنادي "خابي قام بتمثيل واتفورد بكرامة كبيرة وسيحظى دائمًا باحترامنا على إنجازاته. الطاقم المساعد لخابي جراسيا سيرحل عن النادي قبل تعيين الطاقم التدريبي الجديد".

وأضاف "الجميع في واتفورد يتمنون لخابي وطاقمه كل التوفيق في المستقبل وسيكون مرحبًا بهم كزائرين في المستقبل في فيكاراج رود".