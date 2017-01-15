مكافآت خاصة من مصيلحى لأبطال أفريقيا لكرة السلة

قام عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة، بصرف مكافآت مالية خاصة للاعبى منتخبات كرة السلة، من الناشئين تحت 18 سنة والرجال والسيدات، بعد تتويجهم بلقب البطولة الأفريقية 3/3 التى أقيمت بأوغندا مؤخرا.

وقال مصيلحى إن لاعبى المنتخبات أستطاعوا أن يحافظوا على صدارة مصر على قمة المنتخبات الأفريقية، و كذلك حصد 3 ألقاب أفريقية من أصل 4 ، حيث خرج منتخب الناشئات من البطولة مبكرا.

وأضاف مصيلحى أن خطة الإعداد التى تم وضعها للمنتخبات فى إطار الاستعداد لمختلف البطولات، تأتى بنتائج إيجابية و تجنى السلة المصرية ثمارها.

توج منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 سنة بلقب البطولة الأفريقية بمنافسات 3/3، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14، و توج منتخب سيدات السلة بالمركز الأول الميدالية الذهبية فى منافسات البطولة بعد التغلب على مالى بنتيجة 18/15 بنهائي المنافسات، أما منتخب الرجال فحصد اللقب الميدالية الذهبية بالتغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 21/12.



