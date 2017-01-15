مكافآت خاصة من مصيلحى لأبطال أفريقيا لكرة السلة

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قام عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة، بصرف مكافآت مالية خاصة للاعبى منتخبات كرة السلة، من الناشئين تحت 18 سنة والرجال والسيدات، بعد تتويجهم بلقب البطولة الأفريقية 3/3 التى أقيمت بأوغندا مؤخرا.
وقال مصيلحى إن لاعبى المنتخبات أستطاعوا أن يحافظوا على صدارة مصر على قمة المنتخبات الأفريقية، و كذلك حصد 3 ألقاب أفريقية من أصل 4 ، حيث خرج منتخب الناشئات من البطولة مبكرا.
وأضاف مصيلحى أن خطة الإعداد التى تم وضعها للمنتخبات فى إطار الاستعداد لمختلف البطولات، تأتى بنتائج إيجابية و تجنى السلة المصرية ثمارها.
توج منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 سنة بلقب البطولة الأفريقية بمنافسات 3/3، بعد التغلب على مالى فى نهائى البطولة بنتيجة 13/14، و توج منتخب سيدات السلة بالمركز الأول الميدالية الذهبية فى منافسات البطولة بعد التغلب على مالى بنتيجة 18/15 بنهائي المنافسات، أما منتخب الرجال فحصد اللقب الميدالية الذهبية بالتغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 21/12.
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