رابطة دول "الآسيان" تقرر التقدم بطلب استضافة مونديال 2034

قررت رابطة دول جنوب شرق آسيا التقدم بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034. وأكد برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندي، على هامش أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في بانكوك، اليوم الأحد، أنه جرى الاتفاق على التقدم بطلب استضافة المونديال.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي: "أود أن أخبر شعوب دول الآسيان أن القادة يدعمون الرغبة المشتركة لرابطة دول جنوب شرق آسيا لتطوير ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2034".

ودعا شعوب رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى الدعم الجماعي لاتحادات كرة القدم في الدول الأعضاء بالآسيان بهدف تحقيق الحلم سويا.

يشار إلى أنه لم يسبق لأي من الدول العشر الأعضاء بالآسيان استضافة كأس العالم لكرة القدم من قبل، لكن كوريا الجنوبية واليابان استضافتا البطولة بشكل مشترك في 2002.



