الأهلي يواصل انتصاراته المتتالية بالدوري بالفوز على المقاولون الع

واصل الأهلي انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم, بفوزه مساء اليوم الأحد على مضيفه المقاولون العرب بهدفين نظيفين, في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة, ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.



سجل هدفي الأهلي, حسين الشحات في الدقيقة (20), ووليد سليمان في الدقيقة (81), ليحقق المارد الأحمر الانتصار ال` 12 على التوالي في مباراته ال` 12 ببطولة الدوري, محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة, ليعزز صدارته لجدول الدوري الممتاز, ويوسع الفارق مع المقاولون العرب صاحب لمركز الثاني إلى 7 نقاط, بعدما تجمد رصيده عند 29 نقطة.

وعادل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي, الرقم القياسي المسجل باسم الهولندي بونفرير مدرب الفريق الأحمر السابق, وذلك بتحقيق الفوز في 12 مباراة على التوالي ببطولة الدوري, حيث حققها الأهلي من قبل في موسم 2002 و2003.



