استبعاد معلول من قائمة تونس في بطولة أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن غياب علي معلول عن قائمة منتخب تونس التي تسافر إلى مصر لخوض كأس الأمم الإفريقية 2019.





ولم يعلن الاتحاد التونسي سبب القرار، لينضم كريم العواضي في مكان ظهير الأهلي الأيسر.





وأتت القائمة كالتالي..





حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز حسن (نيس الفرنسي)، معز بن شريفية (الترجي التونسي).





الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)، وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي)، نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي)، أيمن بن محمد (الترجي التونسي)، محمد دراجر (بادربورن اليوناني)، ديلان برون (جينت البلجيكي)، كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي)، أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي).





الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)، غيلان الشعلالي (الترجي التونسي)، أنيس البدري (الترجي التونسي)، إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي)، فرجاني ساسي (الزمالك)، بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، يوسف المساكني (يوبين البلجيكي)، نعيم السليتي (ديجون الفرنسي)، وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي).





الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي)، فراس شواط (الصفاقسي التونسي).