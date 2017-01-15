الفرنسي بوجبا يعلن عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

أعلن بول بوجبا, لاعب وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الانجليزى, عن رغبته في الرحيل عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .







واكد بوجبا, في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "قد يكون هذا هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد"...





موضحا "أنه اتخذ قرار الرحيل عن مانشستر يونايتد فى التوقيت المناسب" .





وأضاف النجم الفرنسي: "هناك العديد من الكلمات والكثير من التفكير أيضا فيما يتعلق بمستقبلي".





وتابع: "لقد قضيت 3 سنوات مع مانشستر يونايتد, وقدمت عملا رائعا, حيث أن بعض اللحظات كانت جيدة والأخرى جاءت سيئة مثلما يحدث في أي مكان ومع أي لاعب آخر".





وأتم: "بعد هذا الموسم وكل ما حدث خلاله...أعتقد أن هذا قد يكون الوقت المناسب لخوض تحد جديد في مكان آخر".

وعانى بوجبا في بداية الموسم المنقضي مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين, قبل أن يتألق مع تولي أولي جونار سولسكاير مهام الفريق الأحمر.





ودخل بوجبا دائرة اهتمامات العديد من الأندية الراغبة فى التعاقد معه هذا الصيف أبرزها ريال مدريد الإسباني.



