منتخب نيجيريا يصل إلى الإسماعيلية استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية

وصلت بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم إلى مدينة الإسماعيلية; استعدادا لخوض مباريات المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019), والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.







وكان في استقبال بعثة منتخب نيجيريا محمد شيحة مدير المجموعة; لتسهيل إجراءات الانتقال والإقامة وتسكين البعثة.





ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية, ويضم معه منتخبات غينيا, ومدغشقر, وبوروندي.





ويقيم منتخب نيجيريا "النسور الخضراء" معسكرا تدريبيا في مدينة الإسماعيلية يخوض خلاله مباراة ودية يوم 16 يونيو الجاري أمام السنغال قبل التوجه للإسكندرية; تمهيدا لخوض أول مباراة رسمية بالمجموعة أمام بوروندي يوم 22 من نفس الشهر.



