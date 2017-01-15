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هولندا تضرب ألمانيا برباعية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

هولندا تضرب ألمانيا برباعية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

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حقق منتخب هولندا فوزا مثيرا على مضيفه الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم/الجمعة على ملعب "آيمتيش آرينا"، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز أهداف هولندا فرينكي دي يونج في الدقيقة 59، وجوناتان جلاوه تاه لاعب ألمانيا (هدف في مرماه) في الدقيقة 66 ، ودونيايل مالين في الدقيقة 79، وجيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 90، في حين أحرز هدفي ألمانيا سيرج جنابري في الدقيقة 9، وتوني كروس في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

ورفع منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، بينما توقف رصيد منتخب ألمانيا عند 9 نقاط في 4 مباريات في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة.


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