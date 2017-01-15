حضور نائب رئيس جمهورية السنغال مباراة الفريق اليوم

حرص وفد رفيع المستوى من السنغال على حضور مباراة الفريق اليوم امام الجزائر بملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وجاء على رأس الوفد السنغالي ندونجو نداي نائب رئيس الجمهورية ووزير الرياضة ماتا ربا، وتالا فال سفير السنغال واوجستن سانجور رئيس اتحاد الكرة وسلماني نداي رئيس الوزراء السابق، بالاضافة الى نجوم الجيل الذهبي كامارا وفاديجا والحاج ضيوف والا سانجو.



ويلتقى منتخب الجزائر مع السنغال في السابعة مساءا على ملعب الدفاع الجوي فيما يلتقى تنزانيا وكينيا في ذات المجموعة بالعاشرة مساءا.



