جوميز:لا بديل عن فوز الإسماعيلي على الاتحاد بالبطولة العربية

أكد المدير الفني للإسماعيلي الفرنسي ديديه جوميز على صعوبة لقاء الاتحاد السكندري المقرر له مساء /الأحد/ المقبل, ضمن مباريات جولة الإياب من دور ال``8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" .

واشار جوميز في تصريحاته اليوم /الاثنين/ للموقع الرسمي للإسماعيلي :لا بديل أمامنا سوى تحقيق الفوز في مواجهة /الأحد/; لحصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة, مضيفا نثق في قدرات اللاعبين وشخصية الفريق القادرة على حسم العديد من المواقف الصعبة... الجماهير ستمثل عامل إضافي لنا... وننتظر دعمهم بفارغ الصبر.

وأجاب عند سؤاله عن مكاسب ودية بوروسيا قائلا :لا يشغلني النتيجة... كل ما أهتم به هو تجهيز جميع اللاعبين,

مختتما حديثه :لانتصار في لقاء الذهاب سيمنحنا ارتياح نسبى مقارنة بالمنافس الذي أراه قوى للغاية, وليس ندا سهلا على الإطلاق.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية.



