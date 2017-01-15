رفض طعن مانشستر سيتي ضد تحقيقات اللعب المالي النظيف

فشلت محاولة مانشستر سيتي لإيقاف تحقيق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول مزاعم انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف بعد رفض محكمة التحكيم الرياضية لطعن من النادي الانجليزي يوم الجمعة.

وقال ماتيو ريب الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضية للصحفيين إن طعن بطل الدوري الانجليزي الممتاز لم يتم قبوله.

وفتح الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) تحقيقا في مارس الماضي بعد أن نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية تقريرا حول تضخيم ملاك سيتي اتفاقات الرعاية لتتماشى مع متطلبات اللعب المالي النظيف.

وفي مايو الماضي أحال محققو اليويفا القضية إلى لجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد الأوروبي.

وطعن سيتي على القرار في يونيو حزيران الماضي قائلا آنذاك إن المحققين تجاهلوا "مجموعة شاملة من الأدلة لا يمكن دحضها قدمها مانشستر سيتي".

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من ملاك أثرياء أو بواسطة صفقات رعاية يتم تضخيمها.

وقد يتم منع الأندية التي تنتهك تلك القواعد من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكن مفاوضات التسوية أكثر شيوعا.



