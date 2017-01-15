المنتخب التونسي لكرة السلة يفوز على نظيره الفلبيني في مونديال الصين

تاريخ النشر
فاز المنتخب التونسي لكرة السلة على نظيره الفلبيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بنتيجة (86-67)، ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الصين.
وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: (27-10 و19-14 و21-15 و19-28).
ويسعى المنتخب التونسي لخطف بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك من خلال الفوز في المباراة القادمة أمام أنجولا، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، بشرط خسارة نيجيريا أمام الصين.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير