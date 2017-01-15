30 ألف مشجع في لقاء مصر وتنزانيا الودي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره التنزاني، للجماهير بعد غد الاثنين.





ويلعب المنتخب الوطني مع تنزانيا وديا يوم 13 يونيو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار استعدادات "الفراعنة" للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.





وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورئيس منطقة الإسكندرية، إن عملية بيع تذاكر اللقاء ستكون من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأوليمبي والترام، وميدان المطار ببرج العرب.





وأوضح عامر حسين، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع في مباراة مصر وتنزانيا، حيث تم تحديد مبلغ 30 جنيها سعر التذكرة الموحدة، ومبلغ 100 جنيه لمدرجات الدرجة الأولى، كما حددت إدارة إستاد برج العرب بوابات 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة، وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى، وبوابة 10 للمقصورة الرئيسية، وبوابة 2 للفريقين والحكام ووسائل الإعلام، وجمهور المنتخب التنزاني.



