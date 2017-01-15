منتخب مصر يواصل الاستعداد لودية تنزانيا

يواصل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تدريباته فى السابعة مساء اليوم الاربعاء، استعدادا لمواجهة تنزانيا الودية، المقرّر لها التاسعة مساء غد، الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو.







وقرر الجهاز الفنى للفراعنة السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران الذى سيقام على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب الذى يستضيف المباراة الودية.





فيما سيؤدى فريق تنزانيا بقيادة مديره الفنى النيجيري إيمانويل ايمونيكي نجم الزمالك السابق مرانه الأساسى على الملعب الرئيسى لاستاد برج العرب مساء اليوم نفسه.



