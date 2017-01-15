الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر صباح اليوم /الاثنين/; رغم خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة رولان جاروس, ولم يشهد التصنيف سوى تغييرين فقط في المراكز العشرة الأولى.





وتقدم الروسي كارين خاشانوف مركزين; ليصبح التاسع عالميا في التصنيف , بعد وصوله إلى ربع نهائي رولان جاروس.

وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:





1- نوفاك ديوكوفيتش: 12,715 نقطة.

2- رافائيل نادال: 7,945 نقطة.

3- روجر فيدرر: 6,670 نقطة.

4- دومينيك ثيم: 4,685 نقطة.

5- ألكسندر زفيريف: 4,360 نقطة.

6- ستيفانوس تسيتسيباس: 4,215 نقطة.

7- كي نيشيكوري: 4,040 نقطة.

8- كيفن أندروسون: 3,565 نقطة.

9- كارين خاشانوف: 2,980 نقطة.

10- فابيو فونيني: 2,785 نقطة.







