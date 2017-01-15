الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس

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حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر صباح اليوم /الاثنين/; رغم خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة رولان جاروس, ولم يشهد التصنيف سوى تغييرين فقط في المراكز العشرة الأولى.
وتقدم الروسي كارين خاشانوف مركزين; ليصبح التاسع عالميا في التصنيف , بعد وصوله إلى ربع نهائي رولان جاروس.
وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:
1- نوفاك ديوكوفيتش: 12,715 نقطة.
2- رافائيل نادال: 7,945 نقطة.
3- روجر فيدرر: 6,670 نقطة.
4- دومينيك ثيم: 4,685 نقطة.
5- ألكسندر زفيريف: 4,360 نقطة.
6- ستيفانوس تسيتسيباس: 4,215 نقطة.
7- كي نيشيكوري: 4,040 نقطة.
8- كيفن أندروسون: 3,565 نقطة.
9- كارين خاشانوف: 2,980 نقطة.
10- فابيو فونيني: 2,785 نقطة.
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