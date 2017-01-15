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الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس

الصربي ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس

تاريخ النشر

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس الصادر صباح اليوم /الاثنين/; رغم خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة رولان جاروس, ولم يشهد التصنيف سوى تغييرين فقط في المراكز العشرة الأولى.

وتقدم الروسي كارين خاشانوف مركزين; ليصبح التاسع عالميا في التصنيف , بعد وصوله إلى ربع نهائي رولان جاروس.
وفيما يلي المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 12,715 نقطة.
2- رافائيل نادال: 7,945 نقطة.
3- روجر فيدرر: 6,670 نقطة.
4- دومينيك ثيم: 4,685 نقطة.
5- ألكسندر زفيريف: 4,360 نقطة.
6- ستيفانوس تسيتسيباس: 4,215 نقطة.
7- كي نيشيكوري: 4,040 نقطة.
8- كيفن أندروسون: 3,565 نقطة.
9- كارين خاشانوف: 2,980 نقطة.
10- فابيو فونيني: 2,785 نقطة.


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