عُمان تهزم بنجلاديش برباعية في تصفيات كأس العالم وآسيا

سجل منتخب سلطنة عُمان أربعة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 4-1 على بنجلاديش ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 يوم الخميس.

وافتتح محسن جوهر أهداف أصحاب الأرض بتسديدة قوية في الدقيقة 48 من عند حافة منطقة الجزاء قبل أن يعزز المنذر العلوي النتيجة في الدقيقة 68 عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب ليحرز هدفه الرابع في التصفيات حتى الآن.

وجعل البديل أرشد العلوي النتيجة 3-0 بتسديدة أرضية زاحفة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78 لكن بعدها بدقيقتين اهتزت شباك الحارس المخضرم علي الحبسي بهدف بيبلو أحمد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم عمران الحيدي رباعية عُمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى تسع نقاط من أربع مباريات في المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن قطر المتصدرة.

وتتذيل بنجلاديش المجموعة بنقطة واحدة بينما تأتي أفغانستان في المركز الثالث بأربع نقاط بعد تعادلها 1-1 في وقت سابق يوم الخميس مع ضيفتها الهند صاحبة المركز الرابع بثلاث نقاط.